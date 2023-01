Juve | Allegri preistorico | guardate ora cosa sta facendo a Iling Junior

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Peggior commiato non avrebbe potuto esserci per Andrea Agnelli, ovvero assistere ad una delle peggiori debacle della storia dellantus nel...

Tuttosport

La domanda è: la squadra vista venerdì sera al Maradona è in grado di perseguire questi obiettiviritrova Pogba e Vlahovic . Come cambia la: l'idea di, tifosi ...IL PRIMO GOL DI MAXEra ladi Trapattoni: Ravanelli segnò dopo appena due minuti, poi il ciclone abruzzese: Max(che quattro anni dopo sarebbe andato a giocare a Napoli) ... Del Piero, la Juventus e Allegri: "C'è una doppia opzione" Allegri può contare su due importanti ritorni Guai però a ... Sia in campionato che in Europa League e Coppa Italia, gli altri due obiettivi stagionali della Juve. Proprio in Coppa Italia giovedì sera ...Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione della Vecchia Signora, parlando anche di Allegri.