Pilar Rubio | davanzale tutto in mostra | coperta solo da una fascia – FOTO

Il reality di avventura Discovering Canary Islands , è una produzione originale Rakuten TV ed è disponibile in esclusiva e gratuitamente sulla sua piattaforma. Condotto daFernández, nota giornalista e attrice spagnola, il programma andrà alla scoperta dei misteri e delle leggende delle Isole Canarie e i suoi 8 concorrenti, originari di 8 diversi Paesi ...2 La storia d'amore fra Sergio Ramos eprocede a gonfie vele e il motivo è una vita coniugale decisamente attiva. A rivlearlo è stata la stessa showgirl e modella spagnola che in un'intervista a 'La resistencia' ha raccontato i ...Pilar Rubio ha bloccato il mondo dei social network pubblicando una fotografia mostruosa: lady Sergio Ramos mette in mostra il davanzale.Pilar Rubio ci tiene a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un nuovo ed interessante capolavoro che arriva da Instagram - FOTO ...