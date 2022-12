Martusciello | sulle luminarie a Napoli | “La città è spenta e qualcuno si è arricchito”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il presidente dellaMetropolitana, cioè Manfredi, dà al sindaco di, cioè Manfredi, 1 milione e cinquecentomila euro per ledi Natale. Il Sindaco di, cioè Manfredi, anziché bandire una gara, sceglie di dare alle 10 Municipalità, 149mila euro in modo che nessuno debba fare gare e si possa procedere in affidamento diretto. Risultato, lasi è”. Lo scrive, in una nota, l’europarlamentare Fulviocoordinatore regionale di Forza Italia. “Chiediamo di sapere i nominativi delle 10 ditte che hanno avuto l’affidamento diretto e ci prepariamo a denunciare alle autorità competenti questa sciatteria politico-amministrativa”, aggiunge ...

