Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 16 | 30

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 16:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. SI STA IN CODA PER TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E LANINA IN INTERNA STESSA SITUAZIONE ALTEZZA GALLERIA APPIA E USCITA SALARIA BREVI CODE INVECE PER LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE VERSO IL CENTRO E A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA SEMPRE CANTIERI CHE RALLENTANO NELLE DUE DIREZIONIù LA VIABILITA’ SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA CAPRANICA GRAZIE DELL’ASCOLTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E MARCO CILUFFO è TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral