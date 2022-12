Benedetto XVI sta male | sui social i Cardinali invitano tutti a pregare per il Papa emerito

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Città del Vaticano – Inviti alla preghiera per le condizioni di salute delXVI vengono diffusi anche viada diversi. “In questi momenti difficili e gravi, uniamoci in fervida preghiera per il nostro caro”, dice su Twitter il cardinale guineano Robert Sarah, prefettodella Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, personalità particolarmente vicina a Joseph Ratzinger. “Uniamoci aFrancesco nella preghiera per il, e chiediamo al Signore di sostenerlo e consolarlo in questo momento”, twitta a sua volta il cardinale Vincenti Nichols, arcivescovo di Westminster, presidente della ...

Era l'11 febbraio 2013 quandoannunciò la sua decisione di ritirarsi e lasciare il papato. 'Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età ...: L'hashtag sulla salute di Ratzinger spopola in rete . Dopo la richiesta a sorpresa ai fedeli, questa mattina al termine dell'udienza generale, da parte di Papa Francesco di pregare per ... Il Papa chiede preghiere per Benedetto XVI: 'È molto ammalato' - Cronaca Dopo le dichiarazioni di Papa Francesco, aumenta la preoccupazione per le condizioni di salute di Joseph Ratzinger: ecco come sta Benedetto XVI dopo le ultime indiscrezioni pervenute alla stampa. “Vor ...L'età anagrafica che avanza inesorabile e la descrizione che il suo fedele segretario don Georg Gaenswein fa di lui («È come una candela che si sta consumando») ...