GF Vip 7 | Antonino Spinalbese e l’ennesima frecciatina a Belen | piovono critiche

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 7è tornato a parlare di sua figlia Luna Marì e di riflesso diRodriguez, sua madre. A un certo punto il parrucchiere si è lasciato sfuggire una frase, una sorta di battuta, molto poco cavalleresca, che al web non è piaciuta. O meglio, qualcuno l’ha considerata semplicemente ironica, mentre qualcun altro – in primis su Twitter – ne ha sottolineato lo squallore. GF Vip 7,torna a parlare diRodriguez “Non vedo l’ora di rivederla, mia figlia… mi manca terribilmente” ha esordito, che pensa sempre più spesso alla sua piccola, nata nell’estate del 2021. “Ormai ha un anno e sei mesi. Assumerò delle guardie del corpo in futuro quando cresce” ...

Spinalbese sembra soffrire ogni giorno di più la reclusione nella casa del Grande Fratello, ma nello specifico sembra soffrire la distanza dalla sua bambina, Luna Marì . Nel corso degli ...Antonella Fiordelisi nel mirino dei concorrenti del GfAntonella Fiordelisi ha realmente un interesse perSpinalbese A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato Alfonso ... Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese nei guai: Signorini costretto a censurare su Belen Rodriguez! Nella casa del GF Vip alcuni vipponi hanno scoperto episodi accaduti nel passato: è il caso di Alberto che si è allontanato parecchio da Antonino, con il quale invece sembrava aver stretto una bella ...Daniele Dal Moro provoca la concorrente: "Non è colpa mia se non ti sei beccata Stefano De Martino" In queste ultime ore Oriana Marzoli ha fatto un gioco ...