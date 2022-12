Natale tecnologico con gli accessori griffati | idee e migliori proposte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Life&People.it La settimana più attesa e desiderata dell’anno è ufficialmente iniziata; tra pochi giorni infatti il periodo natalizio entrerà finalmente nel vivo, e con esso anche il fatidico e mai banale scambio di doni. La popolazione internazionale si divide in due: quelli che pensano ai regali con giorni (alcuni anche settimane) di anticipo e chi si rifugia sempre all’ultimo minuto, sentendo il brivido di non riuscire a fare tutti gli acquisti necessari. Chi fa parte di questo ultimo filone, di solito, preferisce optare per dei regali ditecnologici, spesso più facili da individuare e soprattutto con più scorte. Ecco dunque alcuni consigli e una lista non banale degli item più richiesti del 2022 provenienti dallegriffe del mondo: per stupire in modo accattivante. Rendi gli Airpods cool Tra gli oggetti tecnologici più cool sul ...

Icon Magazine

...a un uomo pere fare una bellissima figura Tornando ai segni di Fuoco, c'è il Leone che di solito ha gusti molto rigidi. Per un uomo di questo segno l'ideale è qualche oggetto...... uno smartphone, un bel vaso di fiori, un film, un qualcosa di... Tipo di persona : è ... potrebbe essere il luogo ideale per acquistare un regalo diperfetto. Hobby : quali sono i ... Regali tecnologici con stile perfetti per il Natale 2022 Mancano pochi giorni al Natale e non avete ancora comprato i regali Ecco tutte le occasioni del momento perfette per ogni budget, a partire da soli 15 euro ...Arrivano le feste ed ecco i soliti dubbi su cosa regalare. Per il proprio compagno ci si può affidare ai consigli delle stelle, ecco come fare. Ormai il ...