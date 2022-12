LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA | si parte! Kilde e Odermatt sfidano il resto del mondo

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADELLA VALLADELLAFEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 11.49 Travis Ganong parte forte e aumenta il suo vantaggio metro dopo metro. Chiude con il tempo di 2:03.27 e 84 centesimi su Bennett. Al cancelletto ora il tedesco Romed Baumann. 11.47 Bryce Bennett chiude la sua prova senza impressionare e con qualche rischio di troppo con il tempo di 2:04.11. Al via ora il suo connazionale Travis Ganong 11.45 SISCATTA LA SECONDADELLA VAL! Bryce Bennett è sul tracciato e dà il via alla 100a gara della storia sulla Saslong! 11.43 Pochi istanti e siBryce Bennett si prepara al ...

La Coppa del Mondo di fondo continuerà a Davos oggi con le sprint. SCI ALPINO Goggia c'è e gareggia a St. Moritz nonostante una mano fratturata nella gara di ieri. Le azzurre vanno a caccia della quinta vittoria stagionale. La diretta testuale della discesa femminile di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.