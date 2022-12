Sinisa | il duro che si scioglieva davanti ad Arianna e Violante

La Gazzetta dello Sport

Le donne della sua vita erano, sono e saranno sempre, tre: la mamma Vikyorja, la moglie Arianna e l'ultima arrivata, la dolcissima nipotina Violante . Con loro, e per loro, vivevaMihajlovic. Ma la sua famiglia era anche molto altro. I figli: Marko, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas e il fratello Drazen . E poi i due generi, calciatori entrambi: Alessandro ....... Un uomo che ha saputo sfruttare la sua immagine di uomo pubblico per dare una lezione di dignità a tutti quanti noi. Su queste pagine, Gianni Visnadi scrisse all'epoca che - per quantoe ... Sinisa Mihajlovic, l'uomo nato due volte. Il destino questa volta è stato più forte di lui La moglie, i figli, i generi calciatori e l'amatissima nipotina Violante: storia di chi contava davvero per Mihajlovic ...Il Sergente di Vukovar non c'è più. La leucemia che lo ha attaccato nell'estate 2019, è tornata a bussare alla porta e se l'è portato via. Ma non lo ha mai ...