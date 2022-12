Lo spettacolare “bacio” tra la Luna e Marte nei cieli di Palidoro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Fiumicino – Grazie ai contributi combinati ottenuti durante la spedizione fotografica del Gruppo Astrofili di, ecco un risultato davvero suggestivo. Si può ammirare la(a destra) con il pianeta(in basso a sinistra) in avvicinamento qualche ora prima dell'occultazione dell'8 dicembre 2022. Complimenti agli autori Cristiano Negroni, Luciana Guariglia, Amedeo Lulli, Chiara Elisabetta Tronci, Giacomo Marrani, Giovanni Esposito, Rosanna Nobili e Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili.