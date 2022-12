Libretti postali dormienti | come e dove verificare la scadenza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Isono tutti queiche non sono movimentati dai titolari da oltre 10 anni, che abbiano un saldo superiore a 100 euro e che non siano sottoposti a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme. Irischiano di essere estinti: tutti i fondi in essi contenuti confluiscono nel Fondo gestito da Consap. Perladi un libretto postale dormiente, è possibile consultare l’apposita pagina dedicata sul sito di Poste Italiane.trovare un libretto postale dormiente Sul sito di Poste è pubblicato un elenco dei, ...

Trend-online.com

In merito poi alla pensione attesa da milioni e milioni di italiani, per quanti dispongono di accredito su conti correnti,, conto Banco Posta o Poste Pay Evolution la data utile sarà ...Infine non bisogna mai dire che si è in possesso di denaro in casa, né fare riferimento ae conto correnti. Per qualsiasi necessità ovviamente bisogna contattare il 112 oppure la ... Libretti Postali, dal 2023 alcuni rischiano grosso: Poste Italiane ... C'è chi potrà andare in vacanza gratis, grazie a Poste Italiane, con questo Libretto Postale associato all'App BancoPosta. Ecco come.CECCHINA (attualità) - Come dare sostegno agli anziani uno dei temi trattati ilmamilio.it A Cecchina si è tenuta oggi pomeriggio alle 16 la seconda parte degli incontri con gli a ...