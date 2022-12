LIVE Virtus Bologna-Scafati 9-9 | Serie A basket in DIRETTA | punteggio basso ma in perfetta parità dopo 5?

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-16 Il playmaker pesarese non fallisce il libero aggiuntivo, rosicchiando così un altro punto agli ospiti. 14-16 Hackett col fallo! Doppia fiammata per i padroni di casa, per il -2. 12-16 Shengelia da due scuote ilper la, provando a suonare la carica! 10-16 Il neo-arrivato col numero 16 è inarrestabile: altro canestro, parziale di 6-0 e time-out chiamato da Sergio Scariolo. 10-14 Okoye infallibile dall’arco: tripla e +4 per i gialloblu a meno di tre minuti dalla prima sirena! 10-11 2/2 per Stanley Okoye, che vale il sorpasso per! 10-9 1/2 per Kyle Weems a cronometro fermo, +1! 9-9 Schiacciata di Thompons, per il pareggio della squadra di ...

... allo Stadio 'Helvia Recina' di Macerata, andrà in scena Recanatese -Entella , gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, Girone B ; calcio di inizio previsto per ...consecutivi in otto giorni: quella casalinga per 0 - 3 contro il Catanzaro, quella esterna per 3 - 2 contro laFrancavilla e quella interna per 0 - 2 contro il Taranto. Ciononostante é ancora ...Una Virtus Segafredo Bologna punta nel vivo dal tracollo contro l'Olympiacos in EuroLeague di venerdì riceve alla Segafredo Arena una Givova Scafati, che arriva dal successo ...Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Scafati, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...