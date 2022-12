Daniela Christiansson incanta Buenos Aires | lato A strepitoso in evidenza – FOTO

(Di sabato 10 dicembre 2022)continua a far parlare di sé per le sue impressionanti qualità. La compagna di Maxi Lopez è assolutamente straripante, ecco come. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lady Maxi Lopezcon le sue incredibili qualità. La compagna dell’ex bomber di Milan, Catania e Barcellona, si è trasferita con lui Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere dello Sport

Lui e la compagnasono in dolce attesa di una bambina. "Siamo molto felici, è la sua prima gravidanza, quindi ci stiamo divertendo. Per me è una novità che sia una bambina, Dani ...... ma non c'era nessun ritorno di fiamma, dato anche l'arrivo del quarto figlio di Lopez con la moglie. Stando all'intervista rilasciata ai microfoni di LAM , Maxi Lopez conferma ... Parla Maxi Lopez: il rapporto oggi con Wanda Nara e la frecciata a Icardi Daniela Christiansson da favola: la compagna di Maxi Lopez è assolutamente on fire: il vestito rosso esalta la strepitosa scollatura ...Lui e la compagna Daniela Christiansson sono in dolce attesa di una bambina. “Siamo molto felici, è la sua prima gravidanza, quindi ci stiamo divertendo. Per me è una novità che sia una bambina, Dani ...