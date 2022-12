La Juve insiste | spostare il procedimento a Milano o Roma

Calciomercato.com

Dopo aver fatto assai discutere per le sue idee prima in tv e poi su twitter, Fabio Ravezzani spiega anche su facebook perché è contrario a punire lacon la serie B. Questo i puntin essenzali del pensiero del direttore di TeleLombardiaUn modo lecito di cui laha finito per abusare, se poi in maniera lecita o meno lo stabilirà ... In un'altra intercettazione, Agnelliche non si può inserire Lippi nel rinnovo di Chiellini: ... Karsdorp, la Juve insiste: l'alternativa arriva dalla Spagna Il fratello dell’ex capitano bianconero Giorgio figura negli atti della Procura che ritiene avesse un ruolo importante nel «sistema Juve» ...I bianconeri iniziano a guardarsi intorno per sostituire il partente Federico Cherubini. Il nuovo direttore sportivo potrebbe uscire fuori tra ...