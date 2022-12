D Ancelotti | Spalletti è un allenatore di altissimo livello | di Kvara ne parlano tutti | è bello vederlo giocare ha personalità

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Davide.assistentedel Real Madrid,ha parlato in esclusiva a "NapoliMagazine.com"di seguito le sue parole : "Scudetto? C'è ancora tanta strada da fare, perchè il campionato è molto lungo e ci sono tante incognite legate al calendario fitto di impegni, ed anche alla luce della lunga sosta per il Mondiale. Poi bisogna capire in che condizioni tornano i calciatori dal Qatar. E' chiaro che questo discorso vale per qualsiasi squadra. Sicuramente, attualmente, ogni prospettiva resta aperta, anche se il Napoli ha il merito di aver accumulato un bel vantaggio nella prima parte di stagione disputata, davvero strepitosa. Il vantaggio ottenuto può rappresentare un bel cuscinetto nel caso in cui dovesse arrivare un momento di difficoltà, che in una stagione puo' capitare. Il campionato e' quindi ancora aperto, ma il Napoli, a differenza ...

