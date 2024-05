Il governatore Toti ai domiciliari I pm | 74mila euro in cambio di favori

Inchiesta Genova su 'favori' al Porto - 10.37 Inchiesta Genova su 'favori' al Porto Tra i destinatari delle misure cautelari genovesi c'è anche il capo di Gabinetto del governatore Toti, Cozzani. Anche lui è ai domiciliari per corruzione, con l'aggravante - per i Pmdi aver agevolato un clan mafioso a Genova In cella l'attuale Ad Iren, Signorini. Per i Pm,da ...

L'inchiesta. Corruzione, arrestato il presidente della Liguria Giovanni Toti - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti ...della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari ... Al governatore della Liguria si contesta di avere accettato da Aldo ...