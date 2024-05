Entra in ospedale e aggredisce la gente a coltellate | morti e decine di feriti

(Di martedì 7 maggio 2024) Follia in. Ed è strage. La tragedia ha avuto luogo nella contea di Zhenxiong, nella provincia cinese di sudovest dello Yunnan. Secondo quanto emerso finora, intorno alle 13.20 ora locale (le 7.20 del 7 maggio in Italia, ndr), un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nell’armato di coltello, iniziando a pugnalare i presenti. Il bilancio dell’attacco al momento è ancora provvisorio: ci sarebbero almeno duee 21. Le immagini che stanno facendo il giro della rete immortalano il volto di un uomo che punta il coltello contro un’altra persona, intervenuta con un bastone nel tentativo di fermarlo. Altri drammatici video mostra il panico all’interno dell’, con gli infermieri che portano via in barella i, mentre altre vittime sono inermi a ...

Un uomo di 46 anni è morto a Brindisi nella notte. Vittima di un incidente sul lavoro nello zuccherificio: un macchinario, per cause da dettagliare, gli aveva stritolato un braccio. Vano purtroppo il trasporto al nosocomio. Nel 2015 il padre ...

Calci e pugni alla compagna incinta, la donna perde il figlio in grembo - Calci e pugni alla compagna incinta, la donna perde il figlio in grembo - nella notte dello scorso fine settimana i carabinieri della ... Accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Gallipoli, alla donna è stata accertata l’interruzione della gravidanza in corso, al ...

Infertilità femminile: sfida demografica e ostacoli. Commento di Marco Grassi, ginecologo ospedale 'Mazzoni' di Ascoli - Infertilità femminile: sfida demografica e ostacoli. Commento di Marco Grassi, ginecologo ospedale 'Mazzoni' di Ascoli - Infertilità femminile: sfida demografica e ostacoli. Commento di Marco Grassi, ginecologo ospedale 'Mazzoni' di Ascoli - picenotime.it - IT ...

Nuovo sopralluogo presso l'Ospedale di Ostuni per valutare lo stato di avanzamento dei lavori - Nuovo sopralluogo presso l'ospedale di Ostuni per valutare lo stato di avanzamento dei lavori - OSTUNI - Oggi si è svolto un nuovo sopralluogo presso l'ospedale di Ostuni per valutare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova piastra. La visita è stata guidata dall'Ing. Ammirabile, direttor ...