Sabatini all’Inter | Ora il Frosinone vuole lo stesso - qui problema!

(Di martedì 7 maggio 2024)si esprime sull’Inter e sul campo contro il Sassuolo per 1-0. Il giornalista cita anche la prossima avversaria dei nerazzurri, il. MOTIVI ? Sandrosul suo canale YouTube ritorna sulla sconfitta dei campioni d’Italia contro il Sassuolo: «L’Inter ha perso contro il Sassuolo non perché si è messa d’accordo, ma perché è andata lì dopo una settimana di feste, festicciole, giri con l’auto e col pullman, cene, celebrazioni. Si saranno allenati sì e no una mezz’ora o tre quarti d’ora e inoltre ha messo in campo una formazione non titolare. Non stai più in piedi e non hanno giocato con la testa. Ilè che ora illo, avrebbe fatto meglio a starci più attenta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...