Inchiesta Genova su ' favori' al Porto

(Di martedì 7 maggio 2024) 10.37 Tra i destinatari delle misure cautelari genovesi c'è anche il capo di Gabinetto del governatore Toti, Cozzani. Anche lui è ai domiciliari per corruzione, con l'aggravante -per i Pm- di aver agevolato un clan mafioso aIn cella l'attuale Ad Iren, Signorini. Per i Pm,da presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Ovest, avrebbe pagato per far avere concessioni al terminal Reinfuse agli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli. Tra gli imprenditori destinatari di misure, anche il consigliere Esselunga Moncada.

