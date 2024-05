Liguria - arrestato l’ex presidente del Livorno e Genoa Aldo Spinelli; manette anche per il Governatore Toti

Arrestato Giovanni Toti, presidente della Liguria: "Corruzione" - Arrestato Giovanni Toti, presidente della Liguria: "Corruzione" - Il presidente delle Regione Liguria è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Genova e della guardia di finanza sulle elezioni regionali liguri del 2020. L’accusa per Giovanni Toti è ...

Genoa e Livorno, l'ex presidente Spinelli arrestato assieme al governatore Toti - Genoa e livorno, l'ex presidente Spinelli arrestato assieme al governatore Toti - C'è anche l'ex presidente di Genoa e livorno Aldo Spinelli tra le personalità liguri arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza. Spinelli, così come il governatore regionale Giovanni Toti e l'e ...

Corruzione in Liguria, arrestati il governatore Toti e l'ex presidente di Genoa e Livorno Spinelli - Corruzione in Liguria, arrestati il governatore Toti e l'ex presidente di Genoa e livorno Spinelli - Ai domiciliari anche l'imprenditore Aldo Spinelli che per anni ha gestito il porto di Genova ed è stato presidente delle squadre di calcio del Genoa e del livorno. È stato condotto in carcere, invece, ...