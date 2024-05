El Mundo infierisce sul Barcellona | La rivalità col Real non c’è più - Madrid è su un altro pianeta

(Di martedì 7 maggio 2024) C’era una volta una, per quanto la storia le metta ancora su quello stesso piano, sono invece oggi su un. E Elpubblica un pezzo impietoso per delineare tutti i punti di questa enorme frattura. Lanon c’è più: ildomina “a livello sportivo, istituzionale e sociale”. Ilè “??impantanato in un’eterna crisi istituzionale, con problemi economici ed errori in panchina. Il, a suo agio nella corazzata di Florentino e Ancelotti , spinto al successo da giovani diventati stelle mondiali e con Kylian Mbappé minaccioso all’orizzonte”. In classifica nella Liga potrebbe cadere il record di distacco, quello ...

Il Barcellona ha iniziato i casting per la panchina della prossima stagione. Qualche settimana fa Xavi ha annunciato che lascerà il club, e questo ha portato paradossalmente un po’ di fortuna ai blaugrana: non hanno più perso. Il tedesco Hansi ...

Il Barcellona è alla ricerca di un ulteriore centrocampista per la prossima stagione. Probabilmente Oriol Romeu, preso a parametro zero lo scorso anno, non sarà riconfermato. L’entourage di Marco Verratti ha offerto il proprio assistito ai ...

Da giorni si parla del futuro di Vitor Roque . attaccante del Barça arrivato a gennaio dal Brasile che ultimamente sta trovando poco spazio. Xavi non sembra nemmeno intenzionato a regalare più di qualche chance al giovane brasiliano. Per questo si ...

Marco Verratti può tornare a giocare in Europa: addio al Qatar dopo un solo anno - Marco Verratti può tornare a giocare in Europa: addio al Qatar dopo un solo anno - Il barcellona, che lo ha cercato a più riprese in passato, stavolta può portarlo davvero in Catalogna. Ma i tifosi non sembrano convinti ...

Laporta, rabbia e urla per il flop Barça a Girona: il labiale è chiarissimo - Laporta, rabbia e urla per il flop Barça a Girona: il labiale è chiarissimo - Al presidente dei blaugrana non è andata giù la sconfitta subita e ha fatto allontanare anche i giornalisti presenti in zona ...

Barcellona, anche il napoli si inserisce per vitor roque - barcellona, anche il napoli si inserisce per vitor roque - Vitor Roque lascerà con ogni probabilità il barcellona in prestito nella prossima sessione di mercato. Il calciatore brasiliano non ha convinto ...