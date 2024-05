Ascolti TV - il disastro de L’Isola dei Famosi 2024 | settima puntata 6 april - ecco i dati auditel

(Di martedì 7 maggio 2024)TV: quanto ha totalizzato ladedeiandata in onda lunedì 6 maggio? Vediamo a seguire idel prime time.Isola deidel 6 maggio Rai1, Il clandestino: 3.200.000 spettatori (share 16,36%) il primo episodio e 2.722.000 spettatori (share 17,18%) il secondo episodio Canale 5, L' isola dei: 2.040.000 spettatori (share 15,78%) Rai2, Stasera tutto è possibile: 1.733.000 spettatori (share 10,89%) Italia 1, The transporter legacy: 1.119.000 spettatori (share 5,93%) Rai3, FarWest: 910.000 spettatori (share 5,53%) La7, 100 minuti: 833.000 spettatori (share ...

