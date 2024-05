L’arte del gioiello a scuola | consegnati ai bambini i gioielli da loro stessi disegnati e realizzati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Arezzo, 7 maggio 2024 – In alcune classi dellaprimaria dell’Alto Casentino è stato fatto un percorso sulorafa partito con la visita guidata nella nostra azienda per scoprire la nascita di un. Isono stati poi dotati di un vero e proprio kit per disegnare il proprioe riportarlo sulla cera. Da qui l’azienda ha realizzato imanufatti indossabili. Fusione a cera persa, sbalzo e tutto tondo sono solo alcune delle numerose tecniche di cui gli orafi etruschi divennero maestri nel corso dei secoli. L’obiettivo del percorso è stato quello di fare orientamento, riabilitare la manualità, portare la conoscenza di quelle arti nobili in cui la Toscana è stata maestra e far toccare la bellezza del creare e amare nella materia una forma imperitura. ...