Chiama escort per appuntamento - poi le rapina e le violenta | in carcere 20enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Brescia – È accusato di averto eto almeno due. Per questo un ventenne straniero è stato arrestato dalla polizia su ordine di custodia cautelare firmata dal gip di Brescia. Secondo quanto ricostruito il giovane, già arrestato in un'altra inchiesta, dopo avere fissato telefonicamente gli appuntamenti avrebbe raggiunto le vittime nelle loro abitazioni a Brescia, rubando loro denaro sotto la minaccia di un coltello endole. Dalle indagini è emerso anche il tentativo di analogaavvenuta a Bergamo ai danni di una cittadina brasiliana che non aveva mai denunciato il fatto.