Ascolti tv - di dati del 6 maggio 2024

(Di martedì 7 maggio 2024) Bene la fiction della Rai Nella serata di ieri, lunedì 6, su Rai1 la fiction Il Clandestino ottiene 2.978.000 spettatori pari al 16.8%. Su Canale5, L’Isola dei Famosi 18 si ferma a 2.040.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ottiene 1.733.000 spettatori pari al 10.9%. Su Italia1 The Trasporter Legacy conquista 1.119.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Far West segna 910.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5.3%). Su La7 100 Minuti raggiunge 833.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 764.000 spettatori con il 4.4%. L'articolo proviene da 361 Magazine.