Notte di paura ai Campi Flegrei | sciame sismico nella notte La scossa più forte di magnitudo 3 37

(Di martedì 7 maggio 2024) Torna a tremare l’area dei, in provincia di Napoli. Un nuovoè iniziato nel corso dellafacendo registrare dall’Osservatorio vesuviano 35 scosse di terremoto. L’evento tellurico più significativo alle 3.37 con3.2 ed epicentro nel bordo orientale della Solfatara a una profondità di 1,6 chilometri. Il secondo piùsi è avuto alle 5.53 con2.9 ed epicentroSolfatara a una profondità di 1,4 chilometri. Non si registrano danni a persone o a cose, ma lapiùè stata avvertita nettamente dai residenti non solo di Pozzuoli e Bacoli, ma anche dei quartieri napoletani Fuorigrotta, Agnano, Soccavo, Bagnoli e Pianura. ...