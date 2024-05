Napoli e non solo | il prossimo ‘valzer’ degli allenatori…

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilallenatore del. Ma non. Secondo Tuttosport ci sono stati dei contatti tra il Torino e Vincenzo Italiano. Di seguito alcune righe tratte dal quotidiano sportivo torinese. “Più no che sì, quantomeno per adesso. Diciamo ni. Disponibilità data ai vertici granata, anche con bello spirito costruttivo. Ma posizione necessariamente ancora attendista, dal suo punto di vista”. Non: verso il valzer delle panchine “Vagnati ha incontrato Italiano nei giorni scorsi, sull’onda della semina disposta nelle settimane precedenti. Un vertice organizzato con molti ingredienti già concordati e disposti a priori sul tavolo. Coerentemente con quanto si sta scrivendo qui da due mesi abbondanti, il tecnico viola viene visto dai vertici del Torino come una prima scelta. Vagnati non ...

Un gol di Osimhen e un 1-1 in casa del l’Udinese , è successo ancora: lo scorso anno quel pareggio valeva il terzo scudetto della storia del Napoli , 370 giorni dopo è invece uno scialbo risultato di fine stagione per una squadra che sembra ormai ...

Il Napoli pianifica il mercato in vista dell’estate. Oltre al forte interesse per Sudakov , salgono le quotazioni di un centrocampista del Paris Saint Germain. Il Napoli , reduce dal pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese, pianifica il da farsi in ...

Al Teatro Cilea di Napoli Paolo Caiazzo in scena con "Terroni si nasce – Edizione 2024" - Paolo Caiazzo chiude la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di napoli con lo spettacolo "Terroni si nasce – Edizione 2024".

CORRIERE - È un Napoli di polli, non merita la qualificazione in Europa - Poi si legge: "È inutile sforzarsi ancora di capire cosa sia successo al napoli, nemmeno i migliori analisti riuscirebbero a spiegare un'involuzione così veloce. In questa maledetta stagione è rimasta ...

Napoli: il Barcellona fa sul serio per Kvaratskhelia - Non c`è solo Victor Osimhen fra i protagonisti del napoli ad essere in bilico in vista di questa estate di mercato. Il centravanti nigeriano ha già annunciato.