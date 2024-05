Un ampio vortice ciclonico colmo di aria fredda interessa il nostro Paese con fenomeni intensi: netto calo termico con piogge, temporali, nevicate e venti forti, nuovo ciclone in vista anche per il fine settimana

Meteo, ancora maltempo col ciclone Normanno: le regioni più colpite - Meteo, ancora maltempo col ciclone Normanno: le regioni più colpite - Un ciclone in arrivo dalla Francia provocherà marcato maltempo tra oggi e venerdì: fenomeni di forte intensità dapprima al Centro-Nord, da domani sarà il turno di Sud e Sicilia ...

Ciclone dell'Immacolata, pioggia e vento forte al Centro-Sud (ma farà meno freddo) dall'8 dicembre: le previsioni - ciclone dell'Immacolata, pioggia e vento forte al Centro-Sud (ma farà meno freddo) dall'8 dicembre: le previsioni - Arriva il ciclone dell'Immacolata. La perturbazione che ieri ha interessato ... del minimo verso sud o sudest continuerebbe a coinvolgere in forti condizioni di maltempo la Sardegna e gradualmente ...

In arrivo un nuovo ciclone con piogge e temporali anche in Calabria - In arrivo un nuovo ciclone con piogge e temporali anche in Calabria - Lamezia Terme - È in arrivo un nuovo ciclone dalla Normandia che porterà maltempo e piogge da nord a sud. Ultime ore, quindi, di caldo poi nuovo calo delle temperature anche in Calabria e nel Lametino ...