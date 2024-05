Menarini - il Veronese protagonista dell’ultimo volume della collana d’arte del Gruppo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 7 maggio 2024) L’ultimoprestigiosadel, presentato domenica 5 maggio a Palazzo Madama a Torino, ci riporta ai fastiSerenissima Repubblica, nello splendore dei colori che solo la pittura veneziana può regalare. Ilè Paolo Caliari, più noto semplicemente come il, colui che insieme a Tiziano e Tintoretto ha composto la triade capace di dominare la pittura europea del Cinquecento e divenire modello di riferimento per la modernità in pittura, l’esempio da cui prende avvio la stagione impressionista. L’autore delè Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di pittura veneta del Rinascimento e museologo, direttore di Palazzo Madama – Museo Civico ...