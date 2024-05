Fedez e il presunto flirt con Ludovica Di Gresy | il cantante rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 7 maggio 2024) Personaggi tv., ospite alla trasmissione radiofonica “La Zanzara”, ha deciso dire ilin merito alconDi. Scopriamo insieme quali sono state le parole del noto rapper e quali sono le novità in ambito sentimentale dopo la separazione da Chiara Ferragni.Leggi anche: Manila Nazzaro, il gesto choc al matrimonio: lei su tutte le furie Leggi anche:entra in aula, poi la polemica: cos’è successo in tribunale, il nuovo tatuaggio alle maniha pubblicato recentemente sul suo profilo Instagram alcune storie in cui si è fatto tatuare per l’ennesima volta. Nei video, il noto rapper è apparso visibilmente sofferente e si è alzato dalla sedia più ...