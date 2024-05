Liguria - Toti ai domiciliar - l’accusa è corruzione | 74mila euro in cambio di favori In carcere l’ad di Iren Signorini

(Di martedì 7 maggio 2024) Inchiesta della Procura sulle elezioni regionali liguri del 2020. Misure cautelati per altre 9 persone

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Dda genovese e della guardia di finanza. L'accusa è di Corruzione e il fascicolo di indagine sarebbe stato aperto per presunte tangenti ...

Articolo pubblicato martedì 07 Maggio 2024, 10:32 Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con le accuse di corruzione ambientale, corruzione per atti contrari a doveri d’ufficio e promesse ...

Giovanni Toti, dal giornalismo alla politica con Berlusconi fino alla Regione Liguria - Nel 2014 si candidato per Forza Italia alle Europee, poi nel 2015 alla Regione liguria, dove viene riconfermato presidente nel 2020 (ANSA)

Domiciliari al capo di gabinetto di Toti. L'accusa: "Matteo Cozzani ha agevolato la mafia" - Le accuse per Cozzani sono di 'corruzione elettorale' aggravata dall'agevolazione mafiosa, in particolare verso il clan Cammarata del Mandamento di Riesi