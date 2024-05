Hamas accetta la tregua E Netanyahu? Il punto di Dentice sulla guerra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) Sette mesi fa, il 7 ottobre,lanciava il più poderoso attacco mai subito da Israele, uccidendo in un brutale, articolato attentato oltre mille persone. In occasione della ricorrenza — forse per coincidenza, forse per simbolismo, forse per necessità, più probabilmente per combinazione dei tre elementi — il gruppo terroristico palestinese annuncia di averto il documento mediato da Egitto e Qatar per mettere in pausa la. Considerata la situazione ancora fluida e in totale debolezza sul campo di battaglia,sembra aver optato, intanto per la tattica politica. Presumibilmente, partendo dal presupposto che un’offensiva a Rafah è inevitabile, ha cercato di presentarsi come un attore ragionevole, aperto sui negoziati e desideroso di raggiungere una. Con lo slancio sposta la ...