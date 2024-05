Per noia danno fuoco alla cantina di un palazzo a Mantova | denunciati 4 ragazzini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Hanno incendiato unaper pura. Non sapendo cosa fare quattrohanno deciso di appiccare ilnel locale, all’interno di unin viale delle Rimembranze, a. Ovviamente senza considerare i rischi per i residenti dell’edificio e per loro stessi. Gli autori della “bravata”, tutti minorenni sono stati identificati edai carabinieri lo scorso 29 aprile con l’accusa di incendio aggravato in concorso. L’episodio risale al giorno precedente, il 28 aprile, quando i quattro minorenni, come reso noto dcompagnia carabinieri di, avrebbero "appiccato un incendio pere disagio giovanile all'interno di una ...