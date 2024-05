Cortesie per gli ospiti | Romolo e Mario vs Raffaella e Micaela

(Di martedì 7 maggio 2024) Lunedì 6 maggio 2024 è andata in onda la trentunesima puntata della ventesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate davs, per una sfida ambientata a Milano che ha messo di fronte i due menu Le amiche del sabato sera vs Sognando New York. Alla fine hanno vinto Christian e Federica con il punteggio di 17.5-15.5.per glisu Discovery Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi di ...

Mercoledì 1 maggio 2024 è andata in onda la ventottesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. ...

Giovedì 2 maggio 2024 è andata in onda la ventinovesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. Marina ...

Venerdì 3 maggio 2024 è andata in onda la trentesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. Riccardo ...

Tommaso Zorzi si rivolge agli avvocati: “La gente ha un po’ il senso di impunità, se vuoi rompere il ca**o paghi” - Tommaso Zorzi si rivolge agli avvocati: “La gente ha un po’ il senso di impunità, se vuoi rompere il ca**o paghi” - Da settimane tornato su Real Time grazie a cortesie per gli ospiti, Tommaso Zorzi si è rivolto al tribunale di Milano e a due avvocati per denunciare qualcuno che al momento non è stato ancora ...

Cortesie per gli ospiti: Riccardo e Elena vs Christian e Federica - cortesie per gli ospiti: Riccardo e Elena vs Christian e Federica - Venerdì 3 maggio 2024 è andata in onda la trentesima puntata della ventesima stagione di cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, ...

Primo Tacchetti, ex segretario Coldiretti: «Quei primi Sanremo insieme davanti alla tv» - Primo Tacchetti, ex segretario Coldiretti: «Quei primi Sanremo insieme davanti alla tv» - La voce poche volte mente, tra i saliscendi dei toni e le note che raggiunge. Difficilmente inganna e racconta cose che non sono; è sincera nel suo vibrare, brillante ...