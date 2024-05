Carburante alterato in due stazioni di servizio pontine | il sequestro della Finanza

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il 7 Maggio, 2024 La Guardia didi Latina e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gaeta hanno recentemente scoperto e sequestrato oltre 15 tonnellate dinon conforme ai regolamenti vigenti. Questa operazione rientra in un piano di controllo mirato a garantire la trasparenza nella distribuzione dei carburanti e la tutela dei consumatori. Dettagli dell’Operazione Durante i controlli effettuati presso quattro distributori stradali del sud pontino, selezionati attraverso un’analisi di rischio, sono stati prelevati campioni di gasolio per analisi di conformità. Due distributori, sono risultati vendereadulterato. In totale, sono stati sequestrati quasi 15.000 litri di. I rappresentanti legali delle società coinvolte sono stati denunciati per frode nell’esercizio ...

