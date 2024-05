Salta il lancio di Starliner | un problema al razzo Atlas V costringe al rinvio della missione

(Di martedì 7 maggio 2024) Ancora un ritardo per la navicelladi Boeing, stavolta a causa di un'anomalia del secondo stadio del lanciatoreV. È uno dei razzi più affidabili di sempre, ma è la prima volta che viene utilizzato per ildi un equipaggio umano....

Rinviato il primo volo con equipaggio della Starliner di Boeing - Rinviato il primo volo con equipaggio della starliner di Boeing - La missione di test della starliner di Boeing è stata annullata poche ore prima del lancio a causa di problemi con una valvola di rilascio dell'ossigeno liquido.

Si ritenta il lancio della Starliner non prima del 10 maggio - Si ritenta il lancio della starliner non prima del 10 maggio - E' previsto "non prima del 10 maggio" un altro tentativo di lancio del nuovo taxi spaziale americano, la navetta starliner della Boeing. Lo hanno reso noto i responsabili della missione della Nasa e d ...

Boeing, lancio navicella spaziale Starliner rinviato per problemi tecnici - Boeing, lancio navicella spaziale starliner rinviato per problemi tecnici - Decollo rinviato, si ritenta il lancio in orbita "non prima del 10 maggio" fa sapere la Nasa. Ennesimo tentativo fallito in seguito ad un problema tecnico nella navicella starliner, sviluppata dalla B ...