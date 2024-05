Matteo Falcinelli e l' arresto a Miami - i sospetti della madre | dalla droga nel cocktail al tentato suicidio

“Hanno superato ogni limite”. La madre di Matteo Falcinelli , Vasla Studenicova, racconta , in un’intervista all’agenzia Ansa, i dettagli dell’arresto violento del figlio 25enne da parte della polizia di Miami , negli Stati Uniti, la notte tra il 24 e ...

Sono diversi i punti che non tornano nella versione dei fatti fornita dalla polizia di Miami sull'arresto del 25enne italiano Matteo Falcinelli, fermato violentemente e incaprettato per 13 minuti. A smentire i poliziotti, anche le immagini della ...