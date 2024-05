Pellezzano - al via concorso Siamo Uguali Nella Diversità

Concorso docenti 2024 : nel corso del mese di marzo si svolgeranno le prove scritte sia per il bando di infanzia primaria sia per la secondaria. In ragione del numero dei partecipanti il Ministero ha predisposto un calendario nazionale, sul quale ...

I bandi di concorso ATA 24 mesi solitamente arrivano in primavera. Non si sa se quest'anno saranno pubblicati ad aprile come gli anni scorsi o se qualche mese più tardi in linea con la previsione per ATA terza fascia. Le Graduatorie ATA 24 vengono ...