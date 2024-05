Meloni vola in Libia - tra Piano Mattei e immigrazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiasarà oggi in visita ufficiale in, a Tripoli, dove incontrerà il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba. La missione, tenuta segreta dall'agenda divulgata da Palazzo Chigi e resa nota soltanto ieri in tarda serata, prevede anche un incontro con il generale Khalifa Belqasim Haftar a Bengasi. Quest'ultimo vertice non è ancora confermato e sembra essere stato il motivo della riservatezza intorno al viaggio istituzionale della premier. Insieme asaranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e il ministro della Salute Orazio Schillaci. L'obiettivo della premier è quello di siglare intese e accordi tra i rappresentati dei due paesi nei rispettivi ambiti di competenza, rafforzando la ...