Vannacci contro Zan - rissa in tv | Gay non sono normali - Parole da nazista

(Di martedì 7 maggio 2024) Il generale Roberto, candidato con la Lega alle prossime elezioni Europee, è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti di questa campagna elettorale infuocata, comunque la si pensi. L’ultima ‘perla’ il militare la regala durante la puntata di Quarta Repubblica, andata in onda su Rete 4 lunedì 6 maggio. Lo ssenza esclusione di colpi è con l’esponente del Pd Alessandro Zan, gay dichiarato. Pane per i denti di. Il botta e risposta tra i due è durissimo.Leggi anche: Zaia boccia: “Mi sentirei come un peccatore a non votare i candidati veneti”. Esplode il caso Cosa sidettie Zan “Come gay, non rappresenta latà”, questo il giudizio tranchant di Robertoche fa esplodere la tensione nello ...

L'insopportabile omofobia dell'evangelico Carollo - L'insopportabile omofobia dell'evangelico Carollo - Sarà che il pastore evangelico Luigi Carollo parrebbe preferire vannacci a Gesù, ma è davvero insopportabile la ferocia e l'ossessione con cui perseguita i cittadini lgbt.

Scontro tv tra Roberto Vannacci e Alessandro Zan: "Come gay non rappresenta la normalità", "Parole da nazista" - Scontro tv tra Roberto vannacci e Alessandro Zan: "Come gay non rappresenta la normalità", "Parole da nazista" - Duro scontro tra Alessandro Zan e Roberto vannacci a Quarta Repubblica (Rete 4). La replica del dem alle parole del generale: "Hitler diceva che gli omosessuali non sono normali" ...

"Come gay non rappresenta la normalità", "Nazista". Lite Vannacci-Zan in tv - "Come gay non rappresenta la normalità", "Nazista". Lite vannacci-Zan in tv - "Lei sta dicendo cose che sono fuori dalla Costituzione", attacca il piddino. contro-ribatte vannacci: "Non c'è nessuna differenza di diritti tra chi è omosessuale e chi no. Dico solo che ciò che non ...