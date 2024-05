Holden eliminato dal serale di Amici - ecco chi l’ha detto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 7 maggio 2024)è stato fin dall’inizio di questa edizione diuno dei cantanti più acclamati della scuola, guadagnandosi un posto tra i favoriti per la vittoria finale, tanto che gli scommettitori lo considerano uno dei papabili vincitori. La sua bravura e il suo talento hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici, facendolo emergere come una delle promesse più brillanti della competizione. Tuttavia, nell’ultima puntata del, si è verificato un episodio che ha suscitato perplessità tra gli spettatori.non è riuscito a preparare adeguatamente il guanto di sfida lanciatogli da Lorella Cuccarini, un imprevisto che ha destato qualche critica e ha fatto storcere il naso a molti. La sua incapacità di affrontare la sfida in modo adeguato ha generato dibattiti e interrogativi sul suo percorso nella ...