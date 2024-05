Enrico Mentana risponde a Lilli Gruber | “Silenzio dei vertici La7 - prendo distanze dai maleducati”

(Di martedì 7 maggio 2024) Il direttore del Tg La7all'attacco diper il ritardo del suo Tg pubblicando la curva di ascolti e attaccando idella rete per non aver risposto: "leda maleducati e ignavi".

Salviamo i nostri ragazzi dal naufragio culturale della pornografia - Salviamo i nostri ragazzi dal naufragio culturale della pornografia - L'industria a luci rosse macina miliardi, mentre le affidiamo l'educazione sessuale di generazioni Cara lilli, riunione genitori-psicologa alle scuole medie. Chiedo alla dottoressa che teneva il corso ...

Lilli Gruber: "A Meloni non piace la stampa libera. Usa il potere per minare i diritti delle donne" - lilli Gruber: "A Meloni non piace la stampa libera. Usa il potere per minare i diritti delle donne" - La giornalista alla Stampa: “Una donna che per prima arriva a Palazzo Chigi e chiede di essere declinata al maschile, è un modello ...

Napoli: accordo con David, ma c’è un problema con il Lille. E il Milan… - Napoli: accordo con David, ma c’è un problema con il Lille. E il Milan… - Jonathan David e un futuro tutto da scrivere. L`attaccante canadese del Lille sta suscitando sempre più interesse, tra Serie A e Premier League, in virtù di un`altra.