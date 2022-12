Juventus Women | una prima parte di stagione tra alti e bassi

Leggi su 11contro11

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nei suoi primi 5 anni e mezzo di esistenza, lesi sono imposte come dominatrici assolute del calcio italiano. In appena un lustro, le bianconere hanno fatto incetta di trofei, collezionando 5 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe. Un vero e proprio monopolio del movimento femminile nostrano. Da due stagioni, la Vecchia Signora è guidata dal tecnico italo-australiano Joe Montemurro al quale è affidato obiettivo di completare il definitivo salto di qualità in campo internazionale per diventare una costante contender in Champions League. Operazione non semplicissima, ma che ha mostrato i primi germogli nella passata edizione, quando le bianconere hanno raggiunto la storica qualificazione ai quarti di finale. Solo il Lione, poi laureatosi campione, ha posto fine all’avventura. In questadi ...