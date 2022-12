Ceo Kuwait Petroleum | Idrocarburi faranno ancora parte del mix energetico

(Di sabato 3 dicembre 2022) "Le consegne verso l'Europa aumenteranno perché siamo consci della crisi attuale e vogliamo fare in modo che l'Europa continui ad andare avanti". Ad affermarlo intervenendo al Rome Med 2022 è il Ceo ...

Adnkronos

Ad affermarlo intervenendo al Rome Med 2022 è il Ceo di Kuwait Petroleum Corporation, lo sceicco Nawaf Saud Nasser Al-Sabah sottolineando che nella transizione energetica "gli idrocarburi faranno ..." (Adnkronos) – "Le consegne verso l'Europa aumenteranno perché siamo consci della crisi attuale e vogliamo fare in modo che l'Europa continui ad andare avanti". "Siamo in Italia da decenni e l'Italia è la nostra seconda struttura più grande per quanto riguarda l'acquisto di carburanti. Quello che bisogna capire è che bisogna continuare ad investire..."