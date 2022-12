LIVE Sci di fondo | 10 km Lillehammer 2022 in DIRETTA | dominio norvegese anche senza Klaebo! Bene Graz Trionfo Diggins tra le donne

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19: Il giapponese Baba va in testa al taguardo. Che prova nel finale del nipponico,Novak in apertura, è terzo al km 1.6 13.19:è decimo al km 2.3 a 9? dalla testa, tiene Moch che è sesto. Ci sono 5 norvegesi davanti 13.18: Moch quinto davanti aal km 1.6, Poriomaa sale di ritmo al km 4.9, è sesto 13.17: Toenseth in testa al km 4.9, Pellegrino 19mo a 8? al km 1.6 13.16: Al traguardo Sandvik cala ed è secondo a 3 decimi da Bury, quarto Lindholm, protagonista nella prima parte di gara 13.15: Moseby secondo al km 5.6 13.15: Bury primo al traguardo con 3? di vantaggio su Lapierre 13.14: Andersen è primo al km 5.6, ha un vantaggio di 21? su Sandvik 13.13: Moltoche è quarto al km 1.6 a 6? da ...

OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTAtestuale, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI2022 - 2023 Venerdì 2 dicembreDiretta tv su RaiSport+HD (discesa femminile in differita alle 22.00), Eurosport 2 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Direttatestuale su OA Sport STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE BEAVER CREEK 1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 2 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer 3 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head ...La diretta testuale della discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...La diretta testuale della discesa femminile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Entra in scena Sofia Goggia, impegnata sulle piste canadesi insieme alle altre ...