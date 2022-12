Malattie del pavimento pelvico | come curarle | Humanitas Castelli fa scuola

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quello relativo alfemminile è un ambito sempre più ampio della proctologia. Se il proctologo fino a qualche anno fa si occupava, in particolare, delle patologie di colon-retto e ano, oggi invece è uno dei medici di riferimento per i disturbi e le anomalie che riguardano ilfemminile. In Italia, quasi la metà delle donne con un’età superiore ai 50 anni soffre di un prolassodi grado moderato. Due su cento, ne hanno una forma grave. Inoltre, gli ultimi studi riportano che il 50% delle donne che ha avuto due o tre gravidanze ha, nell’età media, una patologia da prolasso. Se si aggiunge che almeno 8 milioni di persone in Italia soffrono di stipsi, che a sua volta può essere un segno di prolasso, e che solo il 20% si rivolge a uno specialista, si riesce ad avere ...