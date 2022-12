La Commissione Europea vuole che smettiamo di usare molti imballaggi usa e getta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come i bicchieri di carta per il caffè bevuto al bar e le boccette per lo shampoo negli hotel: ma chi li produce e ricicla è critico

Laha annunciato uno sforzo per creare un tribunale internazionale per i crimini di guerra russi. ' Gli orribili crimini russi non rimarranno impuniti ', ha concluso. leggi anche ...CON LE MANI LEGATE - Manager 52enne originaria di Bologna, ha rivestito negli ultimi 23 anni diversi incarichi istituzionali curando i rapporti tra l'Italia e l'Europa : dalladi ...Tramite un post sul proprio sito ufficiale, Slack ha annunciato oggi di aver presentato una denuncia formale contro Microsoft presso la Commissione europea per pratiche anti-concorrenziali. Secondo Sl ...In un video pubblicato sul suo account Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato mercoledì che più di 100 mila militari ucraini e più di 20 mila civili del pae ...