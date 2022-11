Quarantena per gli asintomatici | Schillaci | “Dopo 5 giorni potranno tornare a lavoro”

Leggi su tpi

(Di martedì 29 novembre 2022)aver ipotizzato l’eliminazione del tampone finale di negatività al Covid, almeno per gli, il ministro della Salute, Orazio– oggi a Campobasso per partecipare all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università degli Studi del Molise – ha annunciato novità sullaper quanto riguarda il. “Stiamo lavorando – ha detto – per far sì che glidi isolamento possano rientrare alle loro attività. A breve presenteremo una modifica alla norma in vigore”. Si va quindi verso un isolamento in casa per cinquedal tampone positivo e poi, in caso di scomparsa dei sintomi, si potràsenza esibire un test con esito ...