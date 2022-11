La FIFA chiude il caso Cristiano Ronaldo | «Gol? Non c’è stato alcun contatto col pallone»

(Di martedì 29 novembre 2022) Laha chiuso ildopo il presunto tocco neldi ieri di Bruno Fernandes in Portogallo Uruguay Laufficializza ila Bruno Fernandes in Portogallo Uruguay, niente tocco di. COMUNICATO – «Nel corso della partita Portogallo-Uruguay, usando il Connected Ball Technology nelufficiale Adidas, Al Rihla, siamo in grado di mostrare che non c’ècolda parte diin occasione della prima rete». L'articolo proviene da Calcio News 24.

