LIVE Sonego-Shapovalov 6-5 | Italia-Canada Coppa Davis in DIRETTA | il canadese serve per rimanere nel primo set

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE MUSETTI-AUGER-ALIASSIME 40-30 Passante di dritto lungolinea vincente del piemontese. 40-15 Stecca il dritto. C’è odore di tiebreak dopo un’ora di gioco. 30-15 Dritto inside out vincente esplosivo del nordamericano. 15-15 Si incarta in questo caso ilsulla morbida risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 ACE. 6-5 Game. Fuori giri su questo dritto, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernelset. AD-40 Servizio, dritto e volèe. Forza! 40-40 Brutto errore di dritto del nostro Lorenzo. Altro game al servizio che si complica. 40-30 ...

Ad aprire le danze sarà il torinese Lorenzocontro Denis Shapovalov , poi toccherà a Lorenzo Musetti contro Felix Auger - Aliassime e in caso di parità dopo i primi due match sarà la volta ...... primo punto didopo un parziale di 9 - 0 per Shapovalov 13:23 - BREAK CANADA; ITA - CAN 0 - 1; 4 errori gratuti die break a zero. 13:21 - Match che prende avvio conal servizio.Gli azzurri si giocano un posto in finale contro i canadesi. Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime ...Successivamente ci sarà il secondo incontro tra Musetti e Auger Aliassime e poi nel caso sia necessario il doppio Fognini-Bolelli - Shapovalov-Pospisil ...